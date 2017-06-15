Трамп будет настаивать на свободной от оккупации РФ Украине – неформальный советник президента США

Президент США Дональд Трамп будет пытаться достичь своего интереса - свободной от оккупации РФ Украины. Об этом заявил экс-мэр Нью-Йорка, неформальный советник президента США Рудольф Джулиани, пишет «Новое Время».

«Украина свободная от российской оккупации, - один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его», - сказал Джулиани.

По словам Джулиани, определенные выводы относительно мягкой позиции Трампа к России были сделаны во время предвыборной кампании, однако, сейчас Трамп глубже вникает в суть международных отношений.

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«Такое впечатление может сложиться из некоторых комментариев Трампа в ходе предвыборной кампании. Но сейчас, когда он стал президентом и более глубоко вникает в суть международных отношений, это явно не так. Посмотрите, например, что произошло в Сирии, которая очевидно является союзником России. Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России», - сказал Джулиани.

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Как сообщал УНИАН ранее, на следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне.

"Идет речь о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников.