Гриценко: Ющенко и Наша Украина избегали темы НАТО

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назвал неудовлетворительным уровень осведомленности населения Украины о НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Как отметил министр, обусловлено это тем, что победители избирательных кампаний “из-за нехватки прочности” пытались избегать темы НАТО и не обсуждали откровенно эту тему. “Это не мог себе позволить ни Виктор ЮЩЕНКО в 2004, ни “Наша Украина” в 2002 году. Тогда как целый ряд политических сил использовал негативную риторику и на этом строил свою предвыборную кампанию. Соответственно, негативное восприятие Альянса осталось”, – сказал А.ГРИЦЕНКО. Он убежден, что население Украины до сих пор не имеет честной и достоверной информации о НАТО.

В этом контексте, считает А.ГРИЦЕНКО, Вооруженные Силы могут сыграть решающую роль в формировании нормального восприятия НАТО, поскольку это напрямую их касается. “Нам есть что сказать о НАТО, и это будут делать офицеры, генералы, я лично”, – заверил министр обороны. Он также отметил, что одной из задач его визита в Тернополь было обсудить с председателями Советов офицеров вопросы поиска путей донесения правды об отношениях Украина-НАТО.