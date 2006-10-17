Ющенко: вопрос НДС - это вопрос нацбезопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Анатолию ГАЙДУКУ готовить заседание СНБО по проблематике возмещения НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня по результатам совещания с руководителями председателей областных государственных администраций, а также при участии руководства ГНА Украины, правоохранительных органов и экономических и финансовых ведомств, которое было посвящено проблематике начисления и возмещения НДС в государстве на современном этапе.

«Я отношу этот вопрос к вопросам особой государственной важности, и потому поручаю секретарю СНБО включить в план работы заседаний СНБО вопросы о правомерности возмещения НДС и работы органов ГНА, Государственного казначейства, а также – необходимости внесения изменений в соответствующее законодательство», - сказал В.ЮЩЕНКО.