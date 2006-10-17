Свидетеля по делу Гонгадзе ограбили

Адвокат вдовы Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляет об ограблении квартиры одного из свидетелей по делу журналиста Георгия Гонгадзе, которое произошло через несколько дней после дачи ею показаний в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сообщила сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который продолжает рассмотрение дела об исполнителях убийства журналиста Г.Гонгадзе.

По ее словам, была ограблена квартира бывшей коллеги Г.Гонгадзе – журналистки Людмилы ФРОЛОВОЙ.

В связи с этим В.ТЕЛИЧЕНКО представила ходатайство, в котором просила суд принять этот факт к сведению, поскольку считает, что этот инцидент имеет отношение к допросу свидетеля в судебном процессе.

Кроме того, выступая по этому поводу в суде, адвокат выразила свою обеспокоенность тем, что это можно считать давлением на свидетелей, в связи с чем она допустила, что не исключает в дальнейшем определенного давления или возможных провокаций в адрес других участников судебного процесса.

Суд, заслушав объяснение В.ТЕЛИЧЕНКО, принял решение приобщить ее ходатайство к материалам дела, в частности, справку, выданную Л.ФРОЛОВОЙ Шевченковским райотделом милиции Киева по поводу проникновения неизвестных лиц в ее квартиру.

В интервью журналистам В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила, что проникновение в квартиру Л.ФРОЛОВОЙ произошло 2 октября (Допрос Л.ФРОЛОВОЙ суд закончил 29 сентября – УНИАН). При этом адвокат отметила, что неизвестные обыскали в квартире только одну из нескольких комнат, именно в ней проживает со своим мужем Л.ФРОЛОВА. Были похищены мелкие вещи, несколько женских украшений и DVD-плейер.

Вместе с тем, как она отметила, Л.ФРОЛОВА, которая обещала во время допроса предоставить суду оригинал обращения журналистов к политикам США о давлении и цензуре на украинские СМИ со стороны власти, до сих пор его в квартире найти не может.

Кроме того, на судебном заседании коллегия судей удовлетворила заявление подсудимого Николая ПРОТАСОВА о замене адвоката Леонида ЛАДАНА на адвоката Виктора ЧЕВГУЗА.