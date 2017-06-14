Закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС опубликовали в Нидерландах

Закон, который ратифицирует Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной и который подписал король Нидерландов, уже опубликован на сайте правительства страны. Об этом сообщается на сайте Officielebekendmakingen.nl.

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Отмечается, что закон о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу на следующий день после даты официального опубликования, то есть 15 июня.

Как сообщал УНИАН ранее, 13 июня в Министерстве юстиции Нидерландов был подписан закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Супер, что Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации Соглашения об ассоциации! Ждем завтра на публикацию в официальном издании", - подчеркнул глава МИД Украины Павел Климкин.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

12 июня, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно станет действующей 1 сентября.