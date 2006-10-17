У Ющенко серьезные претензии к Морозу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на выполнении всех необходимых процедур для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он отметил во время сегодняшней рабочей встречи с Председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся с законодательным обеспечением вступления Украины в ВТО. Он намерен использовать свои конституционные полномочия, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых процедур, связанных со вступлением в эту организацию.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что на текущей пленарной неделе ВР не примет все 20 законопроектов, связанных со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, и их можно принять до декабря.

В свою очередь премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае ускорения работы над принятием законопроектов, необходимых для вступления в ВТО, Украина может присоединиться к этой организации в январе-феврале 2007 г. Однако, по его словам, из 20 законопроектов, которые необходимо принять для вступления Украины в ВТО, в парламент переданы всего три.