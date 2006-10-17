Янукович встретился с тремя губернаторами

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил руководителей регионов о персональной ответственности за несвоевременное начало отопительного сезона.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров.

В частности, по данным пресс-службы, В.ЯНУКОВИЧ начал серию встреч с председателями областных государственный администраций. Сегодня руководитель правительства встретился с председателями Киевской, Закарпатской и Ривненской ОГА - Верой УЛЬЯНЧЕНКО, Олегом ГАВАШИ и Виктором МАТЧУКОМ.

«Подготовку к отопительному сезону нужно срочно завершить», - отметил премьер-министр на встречах с губернаторами. «В населенных пунктах, где температура воздуха перешла к стойкому снижению, нужно немедленно начать подачу тепла. Ответственность за холод в квартирах людей будет нести руководитель области», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также обсудил с председателями облгосадминистраций проблемы в социально-экономической сфере и проект бюджета на 2007 год.

До конца недели премьер-министр планирует провести встречи с руководителями еще шести регионов Украины.