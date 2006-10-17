Известный тележурналист может стать мэром Чернигова

Ведущий и журналист телеканала «Интер» Алексей ДИВЕЕВ-ЦЕРКОВНЫЙ подал документы на регистрацию кандидатом на должность Черниговского городского председателя на внеочередных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель городской ТИК Ольга МОЗГОВАЯ.

По ее словам, А.ДИВЕЕВ-ЦЕРКОВНЫЙ написал заявление в последний день приема документов на регистрацию, но успел предоставить необходимый пакет документов.

Как сообщила мама тележурналиста Ирина ДИВЕЕВА, которая проживает и работает в Чернигове, участие в выборах ее сына – не является журналистским проектом и связано с личным его решением. «Мне только известно, что комиссия вчера приняла пакет необходимых документов у Алексея», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы Черниговского городского председателя назначены на 26 ноября 2006 года.

Заявления на регистрацию кандидатом на должность мэра Чернигова подали свыше 60 граждан.

Избранный Черниговским городским председателем социалист Николай РУДЬКОВСКИЙ отдал предпочтение работе в Верховной Раде Украины, а впоследствии был назначен министром транспорта и связи Украины.