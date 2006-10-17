30 мужчин выбирают 100 самых влиятельных женщин Украины

В октябре еженедельник новостей «Фокус» опубликует первый в Украине рейтинг 100 самых влиятельных женщин страны.

Как сообщили УНИАН в группе компаний «Украинский Медиа Холдинг», которая издает еженедельник, лидеров выберет экспертная группа из 30 авторитетных украинских мужчин. Всего в рейтинге участвует 125 претенденток, итоги будут опубликованы 28 октября.

«Роль женщины в украинском обществе традиционно заметнее, чем в других, даже ментально близких нам странах», – объясняет решение «Фокуса» сделать первый в Украине рейтинг 100 самых влиятельных женщин главный редактор журнала Вахтанг КИПИАНИ.

«Опыт Юлии ТИМОШЕНКО и Раисы БОГАТЫРЕВОЙ демонстрирует, что сейчас и в дальнейшем женщины будут играть важную роль в украинской политике, экономике, обществе. “Фокус” решил разобраться и спрогнозировать дальнейшее развитие этой ситуации».

В.КИПИАНИ пообещал, что итоги рейтинга могут удивить Украину. «Популярность и влиятельность – очень разные вещи. Мы сфокусировались на важном и определили тех, кто действительно имеет влияние на ситуацию, а не просто хорошо заметен в медиа», – отметил В.КИПИАНИ.

Список участниц рейтинга определила редакция «Фокуса». В него вошли украинки, принимающие решения на государственном уровне, пользующиеся влиянием в деловых кругах, формирующие общественное мнение. Эксперты ранжируют номинантов, редакция сводит оценки экспертов воедино и готовит финальный рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины.

На сайте журнала – www.focus.in.ua – будет проводиться опрос, каких трех женщин назовут самыми влиятельными женщинами в Украине.

*** Еженедельник новостей «Фокус» – новый общенациональный news magazine. Первый номер «Фокуса» вышел 30 сентября 2006 года, тиражом 45 тысяч экземпляров. Главный редактор журнала – известный украинский аналитик В.КИПИАНИ. Цель «Фокуса» – дать занятому человеку сфокусироваться на важном, не упустив значимых деталей. Проект входит в состав Издательского дома группы компаний «Украинский Медиа Холдинг».

Группа компаний «Украинский Медиа Холдинг» – международная мультимедийная компания, лидер рынка прессы Украины. В составе холдинга – 77 медиа-проектов из сегментов прессы, радио и new-media. Совокупный тираж печатных изданий «УМХ» в 2005 году составил 200 миллионов экземпляров.