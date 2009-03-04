СБУ еще не знает, что должна остановить следствие против Нафтогаза

СБУ еще не получила решения Шевченковского районного суда Киева о приостановке следственных действий по делу, возбужденному по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" 6,3 млрд. кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением.

В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Служба безопасности заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе. Сегодня днем следователи СБУ осуществили выемку соответствующих документов из помещения НАК “Нафтогаз Украины” в рамках расследования этого уголовного дела.

Между тем недавно народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, который прибыл в помещение НАК «Нафтогаз Украины», сообщил журналистам, что Шевченковский райсуд Киева своим постановлением приостановил следственные действия по делу в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и Энергетической таможни.

«Несколько минут назад Шевченковский суд приостановил следственные действия по делу в отношении должностных лиц «Нафтогаза» и Энергетической таможни. Все следственные действия должны быть приостановлены», - сказал он.

При этом депутат отметил, что ему не известно, кто подавал иск в суд, а «мне известен только этот факт относительно этого постановления».