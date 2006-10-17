Симоненко призвал ”отменить Президента”

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призвал народных депутатов упразднить должность Президента из-за указа о признании воинов ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал сегодня, выступая на заседании парламента.

«Вы скажете, что ВР не может отменить указ, но она вполне может отменить «или прямо отменить Президента», - отметил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, указ Президента является верхом «цинизма и правового нигилизма». П.СИМОНЕНКО отметил, что речь идет «о попытке реабилитации кровавой бандеровщины». Лидер коммунистов считает, что если Президент не отменит свой указ, то должны свое слово сказать депутаты.

В ответ представитель Президента в парламенте Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что не собирается опровергать «ту волну черной лжи, которую отсюда (с трибуны – УНИАН) вылил на борцов УПА секретарь КПУ». Он назвал П.СИМОНЕНКО «представителем пятой колонны в Украине, которая служит другому государству».

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, П.СИМОНЕНКО - это тот человек, «который в изучении истории собственного народа не поднялся выше краткого курса ВКП(б)».

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, он взял слово для выступления, чтобы «в последний раз с этой трибуны предупредить, что честь и достоинство Президента Украины защищается Конституцией Украины» и за это установлена уголовная ответственность.

Он подчеркнул, что депутатская неприкосновенность не распространяется на ответственность «за клевету и оскорбление». «Потому я прошу готовиться тех, кто не хочет своевременно прикусить свой язык, к привлечению к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства Президента Украины», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 14 октября поручил Кабинету Министров разработать законопроект об украинском освободительном движении 20-50-х годов XX века, статусе и социальной защите его участников, в котором, в частности, предусмотреть признание деятельности организаций, которые боролись за Украинское самостоятельное соборное государство в 20-50-х годах XX века, украинским освободительным движением.