Верховная Рада перенесла слушания по ВТО

Верховная Рада Украины перенесла парламентские слушания “Состояние подготовки вступления Украины в ВТО, проблемы и перспективы” на 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Планировалось, что эти слушания пройдут в среду, 18 октября. Председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ отметил, что практически парламентские слушания были подготовлены. Но поскольку вопрос о вступлении в ВТО является «главным на сегодняшний день», то принято решение, что необходимо перенести слушания, «чтобы тщательнее подготовить этот вопрос».

По его словам, парламент ожидает от Кабинета Министров Украины законопроекты, которые касаются ВТО.

По его словам, вчера, 16 октября, на правительственных комитетах были согласованы еще 4 законопроекта, которые касаются ВТО, а в четверг правительство рассмотрит еще 5 законопроектов по ВТО.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что перенос слушаний по вопросам вступления Украины в ВТО совсем не означает, что законопроекты, которые касаются вступления Украины в эту организацию, не будут рассматриваться в парламенте.