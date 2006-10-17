Регины хотят сделать ”исторический шаг”

Партия регионов выступает с инициативой возобновления работы общенационального круглого стола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, выступая сегодня в ВР с заявлением фракции.

По мнению Партии регионов, в работе круглого стола должны принять участие Президент, премьер-министр, Председатель Верховной Рады Украины, представители парламентских фракций, Секретариата Президента, учёные, эксперты и деятели общественности.

Эти силы должны "вместе обсудить и выработать консенсусное видение» развития управления в условиях нового парламентско-президентского государства, - подчеркнул представитель «регионов».

Партия регионов заявляет о необходимости “положить конец различным спекуляциям о том, кто кому что должен в отношениях «Президент - премьер - Секретариат Президента - Кабинет Министров».

Авторы заявления отмечают необходимость завершить период кулуарных столкновений по линии «Президент-Кабинет Министров». По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, в основу этих столкновений положена правовая неопределенность в государстве. Он подчеркнул, что уже год Украина живет в новой системе управления – парламентско-президентской, но этот факт до сих пор не воспринимается некоторыми политиками. Он подчеркнул, что на подходе очередной конфликт – планы Президента подать свой законопроект о Кабинете Министров (первый подал Кабинет Министров – УНИАН).

Именно поэтому, по убеждению представителя Партии регионов, «общенациональный круглый стол должен вместе сделать исторический шаг и создать систему реализации власти, которая будет действовать эффективно и нести политическую ответственность». «Общество, наконец, будет знать, кто за что и в каком объеме отвечает», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО, добавив, что необходимо создать прогнозируемые параметры на многие годы вперед. В этом контексте Партия регионов высказывается за продолжение политической реформы, в частности, внесение изменений в Конституцию относительно местного самоуправления.

В конце своего выступления депутат сказал, что антикризисная коалиция, Партия регионов и Кабинет Министров готовы к сотрудничеству с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.