Нафтогаз заверяет, что «маски-шоу» не повлияет на расчеты с Газпромом

НАК “Нафтогаз Украины” заявляет, что конфликт вокруг компании не повлияет на текущие расчеты за газ с ОАО “Газпром” (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК “Нафтогаз Украины” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня в Киеве журналистам.

“Мы саккумулировали деньги и имеем понимание “Газпрома”, и имеем определенные объемы. Поэтому, я думаю, что никаких проблем с расчетами за объемы, потребленные в феврале, не будет”, - сказал он.

Также В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что в данный момент часть людей в черной камуфляжной форме и масках, которые прибыли сегодня в здание НАК “Нафтогаз Украины” в Киеве, покинули помещение, а часть людей остаются в здании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве. «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

После этого сотрудники Шевченковского райуправления милиции Киева выехали к зданию НАК «Нафтогаз Украины» для выяснения ситуации.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».

После того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ, у заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР случился сердечный приступ. Работники «скорой помощи» госпитализировали ее в столичную больницу №12.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.