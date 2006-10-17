Наша Украина официально ушла в оппозицию

«Наша Украина» переходит в оппозицию, заявил сегодня с трибуны Верховной Рады лидер фракции Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности он проинформировал народных депутатов о том, что 5 октября на своем заседании фракция «Наша Украина» приняла решение о переходе в оппозицию. Он отметил, что такое решение принято всеми шестью партиями, входящими в блок, и политсоветом блока «Наша Украина».

Объясняя причины такого решения, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что «последние два месяца мы стали свидетелями того, как происходит слом внутреннего и внешнего курса Украины, который был поддержан украинским народом на выборах Президента Виктора ЮЩЕНКО, разрушаются процессы интеграции в ВТО, фактически остановлены программы сотрудничества Украины и ЕС”. “Я уже не говорю о том, что претерпевает коренную ломку вступление Украины в евроатлантическое сообщество», - добавил лидер “Нашей Украины”.

При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что происходят изменения не только во внешнем курсе, но и во внутреннем. Он отметил, что последние слушания в парламенте об обеспечении энергоресурсами засвидетельствовали, что правительство проводит политику «экономического абсурда». По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, это подтверждено и действиями правительства на аграрном рынке и в других сферах. Он также подверг критике проект бюджета на 2007 год. «При таких условиях «Наша Украина» вышла из переговорного процесса, «Наша Украина» - в оппозиции, наши министры покидают правительство», - заявил он.