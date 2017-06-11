Гройсман о безвизе: Сегодня мы возвращаем уважение к украинцам и украинскому паспорту (видео)

Введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом возвращает уважение и справедливость к украинцам и украинскому паспорту, разрушая барьеры к полноценной интеграции в европейскую семью.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в видеообращении, опубликованном на странице главы правительства в Facebook.

«Сегодня важный день для нашей страны - введен безвизовый режим с Европейским Союзом. Я глубоко убежден в том, что именно сегодня восстанавливается справедливость к украинцам. Любые визовые барьеры, как всегда, искусственно созданы. Сегодня мы возвращаем уважение к украинцам и украинскому паспорту», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, Украина является свободной и демократической страной, которая должна пройти путь до полноценной интеграции в европейскую семью.

«Это путь, который мы должны пройти по нашей полноценной интеграции - экономической, инфраструктурной. На самом деле, наша задача сегодня, разрушая барьеры, которые отделяют нас от единой европейской семьи, стать успешной страной, страной, в которой люди чувствуют справедливость, в которой развивается национальная экономика, в которой люди могут жить полноценной жизнью», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.