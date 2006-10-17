Ющенко выступил с заявлением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает самой главной обязанностью власти компенсировать гражданам социальные потери, связанные с ростом тарифов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в заявлении В.ЮЩЕНКО по случаю Международного дня борьбы с бедностью, который отмечают сегодня.

«На Саммите тысячелетия в 2000 году Украина, как и большинство стран мира, одобрила Декларацию тысячелетия. Этот документ определил приоритетной задачей до 2015 года вдвое сократить количество людей, которые живут в условиях крайней бедности», – говорится в заявлении.

Президент отметил, что за прошлые два года в Украине сделано немало для преодоления бедности. Благодаря созданию новых рабочих мест растет занятость, существенно увеличены расходы на социальные нужды, растут реальные доходы граждан, в том числе – заработная плата и пенсии, размеры социальной помощи малообеспеченным.

Однако и до сих пор каждый четвертый гражданин Украины находится за чертой бедности, а следовательно, обязанностью государства является продолжить реформы социальной сферы, направленные на повышение уровня жизни и помощь малообеспеченным – в частности, путем дальнейшего осуществления пенсионной реформы и внедрения эффективной адресной социальной помощи.

Глава государства отметил, что считает самой первой обязанностью всех органов власти обеспечить компенсацию гражданам социальных потерь, в частности, связанных с ростом тарифов на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги.

В то же время, преодоление бедности является задачей общенационального уровня. Ее решение возможно только при условии повышения социальной ответственности бизнеса, инвестирования в социальную сферу.

«Во всем мире этот Международный день проходит под лозунгом «вместе против бедности». Убежден – совместными усилиями удастся достойно решить эти сложные задачи и не допустить распространения бедности», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.