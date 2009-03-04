Люди Луценко тоже выдвигаются к зданию Нафтогаза

Сотрудники Шевченковского райуправления милиции Киева выехали к зданию НАК «Нафтогаз Украины» (ул. Богдана Хмельницкого, 2) для выяснения, какие неизвестные лица силой проникли в здание компании.

Как сообщили в ЦСО УМВД Украины в г. Киеве, информация об инциденте была получена дежурной частью в 12.50. В частности, как отмечалось в сообщении, гражданское лицо и 8 лиц в униформе прошли в здание «Нафтогаза», игнорируя охрану. Обстоятельства выясняются.