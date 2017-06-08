Мэру Энергодара прямо на заседании горсовета вручили подозрение (фото)

Городскому голове Энергодара Павлу Музыке сегодня во время проведения сессии городского совета вручили подозрение в совершении уголовных правонарушений. Как сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области, Энергодарскому городскому голове вручено подписанное прокурором области уведомление о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (незаконное увольнения одного из руководителей коммунальных предприятий, сопряженное с злоупотреблением служебным положением).

Читайте такжеЗа заместительницу Кернеса внесли 30 миллионов гривен залога - адвокат«Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Данное уголовное производство находится на личном контроле прокурора Запорожской области Валерия Романова», - отмечается в сообщении.

Как заявил Радио Свобода глава юридического отдела мэрии Дмитрий Полищук, в мэрии Энергодара считают объявленное Музыке подозрение надуманной.

Чиновник отметил, что глава коммунального предприятия «Ритуал», незаконное увольнение которого инкриминируют мэру города, два года назад восстановился на должности через суд и получил компенсацию, после чего был уволен уже в 2016 году после окончания срока действия его трудового договора.

«Мы как юридическое управление аппарата местного самоуправления считаем это подозрение надуманным, и, пожалуй, одним из элементов политических репрессий к неугодным людям. Те обстоятельства, которые положены в основу этого дела, являются гражданско-правовым спором, который был решен, рассмотрен судом. Были установлены компенсационные выплаты, поэтому не вижу, в чем состав преступления. Было неэффективное управление предприятием, ибо оно было в то время 100% дотационным, полностью финансировалось из бюджета. Именно из этих оснований было написано распоряжение о его увольнении, но суды первой и второй инстанции посчитали, что недостаточно доказательств неэффективного выполнения своих обязанностей, поэтому распоряжение было отменено. В 2016 году он был уволен в связи с окончанием срока действия его трудового договора», – рассказал Полищук.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года в помещении горсовета Энергодара сотрудники СБУ, прокуратуры и Национальной полиции провели обыски в кабинетах городского головы, его заместителей и секретаря горсовета. В прокуратуре сообщили, что следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного завладения бюджетными средствами в объеме 13 млн грн.