Гройсман собирается заменить министра энергетики - СМИ

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ближайшее время покинет свой пост. Решение о смене Насалика уже принято премьер-министром Владимиром Гройсманом. В данный момент идут консультации по персоне преемника. Об этом стало известно от источника из окружения премьера, где эта информация активно обсуждается, сообщает Gazeta.ua.

Читайте такжеКабмин назначил замминистра энергетики по евроинтеграции 27-летнюю Наталью БойкоНаиболее вероятным преемником Насалика на посту министра энергетики может стать уроженец села Калиновка Винницкой области, руководитель профильного Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса в Верховной Раде - Александр Домбровский. На выборах в Верховную Раду 2014 года он был переизбран народным депутатом Украины от избирательного округа № 11, выдвигался от Блока Петра Порошенко и набрал 51% голосов.

По данным источника в Кабмине, там рассматриваются также кандидатуры экс-министров энергетики Ивана Плачкова и Владимира Демчишина. «В предверии ожидаемых летних пиковых нагрузок на энергосистему Украины, в условиях дефицита угля, преемник Насалика должен быть компетентным и понимающим реальную обстановку в энергетике Украины», - сетуют в Кабмине.

Кроме того, по информации источника, в Кабмине не исключают вероятность того, что Насалик удержится на своем посту, при условии, что все остальный кандидаты откажутся принимать отрасль в столь тяжелое время. Ключевой претензией к Насалику является полное отсутствие конкретных действий министерства по реформированию отрасли, на фоне большого числа сомнительных публичных заявлений министра. С начала 2017 года министерство энергетики демонстрирует потерю контроля над ситуацией, начиная с блокады поставок угля из ОРДЛО и заканчивая бойкотированное деятельности НАК «Нафтогаз» Украины, считают в Кабмине. Смена руководителя должна оздоровить ситуацию и дать новый импульс реформам в энергетической сфере.