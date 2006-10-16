Кабмин не внес в парламент законопроектов по ВТО

Сегодня на Согласительном совете лидеров фракций Верховной Рады было принято решение о перенесении на следующую пленарную неделю парламентских слушаний относительно подготовки вступления Украины во Всемирную торговую организацию .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что это ни в коем случае не может остановить рассмотрение законопроектов относительно вступления Украины в ВТО. От имени Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности, который он возглавляет, П.ПОРОШЕНКО выразил возмущение по поводу того, что в парламент правительство лишь подало список названий законопроектов, которые должны быть рассмотрены к середине ноября, но самих текстов законопроектов еще нет.

По его словам, правительство должно подать срочно «законопроекты по ВТО или четко задекларировать, что украинское правительство не имеет цели способствовать вступлению Украины в ВТО и берет на себя ответственность за срыв процесса принятия соответствующих законопроектов».

Как заявил П.ПОРОШЕНКО, перенесение слушаний не должно повлиять на процесс вступления Украины в ВТО, поскольку есть решение Совета национальной безопасности и обороны на этот счет.

Он не исключил, что в случае затягивания правительством с внесением законопроектов по ВТО отдельные народные депутаты могут самостоятельно вносить законопроекты, которые регулируют вопросы, необходимые при вступлении в эту организацию.