Томенко объяснил, что импичмент вреден, а закон о нем - полезен
Парламент преодолеет вето?
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что парламент преодолеет вето Президента Украины на законы относительно содействия деятельности МДЦ «Артек» и относительно деятельности временных специальных комиссий ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.
«Большая вероятность, что мы преодолеем вето на законопроект о временных специальных комиссиях», - сказал он.
Н.ТОМЕНКО заметил, что если говорить о настоящем документе, то для Украины при любом Президенте импичмент вреден, а закон об импичменте полезен.
«Поэтому вето на законопроект, который предусматривает понятную процедуру создания комиссий и в части импичмента, это демократическая и правильная норма», - сказал он.
Аналогично, убежден Н.ТОМЕНКО, будет преодолено вето и на закон, который касается деятельности «Артека».