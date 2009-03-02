Томенко объяснил, что импичмент вреден, а закон о нем - полезен

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что парламент преодолеет вето Президента Украины на законы относительно содействия деятельности МДЦ «Артек» и относительно деятельности временных специальных комиссий ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Большая вероятность, что мы преодолеем вето на законопроект о временных специальных комиссиях», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что если говорить о настоящем документе, то для Украины при любом Президенте импичмент вреден, а закон об импичменте полезен.

«Поэтому вето на законопроект, который предусматривает понятную процедуру создания комиссий и в части импичмента, это демократическая и правильная норма», - сказал он.

Аналогично, убежден Н.ТОМЕНКО, будет преодолено вето и на закон, который касается деятельности «Артека».