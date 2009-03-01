Медведев считает оппозицию небольшой группой маргинальных политиков

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что радикальная оппозиция в России - это маргинальная группа граждан, которая не сможет проводить свои акции на Красной площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью испанским СМИ, отвечая на вопрос, почему в России запрещаются акции «Другой России».

«На мой взгляд, это всё-таки небольшая группа маргинальных политиков, которая присутствует в любой стране всегда и которая заинтересована в том, чтобы надувать интерес к себе», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что иногда лично заходит на сайты радикальной оппозиции и видит, что «они всё, что хотят орать, они всё орут в разных местах».

«Выходят на улицы, кричат о том, что Президента и правительство нужно отправить в отставку. Они все заявления, которые им хочется делать, они делают. Поэтому мне представляется, что никто им рты не затыкает, они всё, что хотят, они всё говорят. Говорят публично, они же не лишены этой возможности. Но то, что они не выступают на Красной площади, ну, извините, я считаю, что им не место на Красной площади», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ убежден, что оппозиционеры могут «заявиться выступать где угодно, в том числе и в Кремле, но должны появляться там, где это положено, где проводятся митинги такого рода».

*** «Другая Россия» - оппозиционное общественное объединение, действующее с 2006 года, ставящее своей целью добиться смены существующего политического режима, используя легальные методы политической борьбы. Коалиция «Другая Россия» объединяет представителей различных политических и правозащитных движений, а также отдельных граждан. Лидерами движения являются Гарри КАСПАРОВ, Эдуард ЛИМОНОВ, Сергей ГУЛЯЕВ, Лев ПОНОМАРЕВ.