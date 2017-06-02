СМИ назвали вероятное имя бизнесмена, которого банда за $17 миллионов пыталась вывезти в РФ

Стали известны подробности задержания банды на Киевщине, которая пыталась вывезти в РФ бизнесмена за 17 миллионов долларов. Одним из участников группировки оказался Владимир Бова, передает ТСН.

Ему инкриминируют подготовку незаконного лишения свободы и взятку должностному лицу. В Печерском суде сейчас для него избирается мера пресечения. Бова 1 июня добровольно прибыл в прокуратуру Киева, однако его задержали. Всего по делу задержаны трое человек.

"Я не понимаю, почему меня обвиняют. Я не виноват. Поэтому прошу залог или личное обязательство", - сказал Бова.

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Прокуратура просит для подозреваемого арест или залог. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Адвокат настаивает, что подготовка к похищению и подстрекательство к даче взятки - только намерения и максимум ему может грозить до трех лет.

Прокурор подтвердил, что задержаны три человека, но их может быть больше, ведь следствие только началось.

По неподтвержденным данным, бизнесмен, которого пыталась похитить банда – Владимир Крупчак, владелец Обуховского картонного комбината. О подробностях дела и кого похитили, Крупчака или нет, прокуроры отказываются рассказывать, как и сторона подозреваемого.

Как сообщалось ранее, 1 июня в Киевской области задержали банду, которая пыталась вывезти в РФ бизнесмена за 17 млн долларов. Группа лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, по заказу гражданина РФ пытались переправить мужчину на российскую территорию.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, человек, которого планировали похитить, переехал в Украину из-за преследования российскими властями и занимался здесь производственным бизнесом. Его фамилии не называли.