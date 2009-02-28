За проблему долгов по зарплатам Тимошенко засядет в понедельник
20:07, 28 февраля 2009Политика
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Премьер проведет совещание
2 марта 2009 года в 11.00 в Большом зале Дома правительства под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам урегулирования задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий государственной и негосударственной форм собственности, сообщает Правительственный портал.
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