У "Відродженні" предложили провести специальное заседание парламента по вопросу госдолга

Кабинет Министров должен уделить особое внимание перспективе погашения внешних долгов в нынешнем году.

Об этом заявил глава депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник.

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По его словам, апрель 2017 года показал падение промышленного производства на 6,9% по сравнению с прошлым месяцем, и на 6,1% по сравнению с апрелем 2016 года. Дальнейшее падение промышленного производства может создать дефицит валюты в стране, в то время как уже с 2017 года Украина должна начать крупные выплаты по внешним долгам.

«В госбюджете на 2017 год заложены расходы по погашению долговых обязательств по внутренним и внешним долгам в объеме $4,7 млрд или почти 130 млрд гривен. Это как дефицит Пенсионного фонда, который правительство хочет ликвидировать за счет лишения пенсий миллионов украинцев. В ближайшие годы выплаты по внешним долгам будут расти. Пиковым будет 2019-й. В течение этих трех лет, с 2017 по 2019 годы Нацбанк, Министерство финансов, госбанки и «Укрзализныця» должны выплатить около $14 млрд по внешним долгам с учетом процентов. В то же время в стране происходит падение промышленного производства, одного из источников валюты в Украине. Мы хотим услышать план Кабинета Министров, как они планируют эту ситуацию изменить», – заявил Хомутынник.

Он добавил, что для обеспечения новых поступлений валюты в Украину нужно оживить экспорт, в то время как сегодня правительство лоббирует преимущественно интересы импортеров.

«Для того, чтобы у государства была валюта обслуживать долги, надо не закрывать предприятия, а открывать новые, имеющие экспортноориентированную направленность. Второй момент – это активная работа правительства по поиску рынков для украинских предприятий. В обоих направлениях экономическая политика власти абсолютно не эффективна. Это ведет к деиндустриализации страны, закрытию предприятий, безработице, миграции украинской рабочей силы за границу. При такой политике дефолт неизбежен», – подчеркнул народный депутат.

И сообщил, что в связи с этим депутатская группа «Партия «Відродження» требует от Кабинета Министров предоставить четкие расчеты и программу действий, которая покажет – каким образом нужные суммы будут аккумулироваться в бюджете. А также провести специальное закрытое заседание Верховной Рады, посвященное проблеме госдолга.