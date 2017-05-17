"Видродження" не поддержит "церковные" законопроекты из-за угрозы "раскола в обществе"

Принятие Верховной Радой так называемых «церковных законопроектов» приведет к возмущению верующих и спровоцирует очередной раскол в украинском обществе. Об этом заявил руководитель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник, комментируя законопроекты №4511 и №4128, которые парламент планирует рассмотреть в четверг.

Напомним, законопроектом №4511 предлагается разрешить органам власти влиять на назначение руководства религиозных организаций. Законопроектом № 4128 хотят упростить процедуру изменения устава религиозной общины, позволив это делать простым большинством голосов.

Хомутынник отметил, что впервые за годы Независимости власть пытается вмешаться в дела Церкви.

«Власть пытается ограничить свободу украинцев на вероисповедание и взять под контроль Церковь. Что, по мнению депутатской группы «Партия «Відродження», является неприемлемым. Никакого общественного запроса для принятия законопроектов не существует. Верующие категорически не приемлют вмешательства государства в дела Церкви. И оно нужно только провластным политсилам. Причем, такое вмешательство вновь оправдывается «благими намерениями» и вроде бы защитой национальных интересов», – подчеркнул Виталий Хомутынник.

И добавил, что оба проекта закона нарушают 35-ю статью Конституции, которая говорит о том, что каждый в Украине имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. А их принятие может спровоцировать возникновение конфликтов между рядовыми украинцами еще и на религиозную тематику.

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«Согласно Конституции церковь в Украине отделена от государства. В то время как данными законопроектами этот базовый принцип нарушается. Мы предостерегаем власть от принятия этих законопроектов. Сегодня в нашем государстве продолжается война. Если конфликт в обществе дополняется еще и религиозным фактором, то, как свидетельствует история, дальше он идет все более жестче, кровавее и дольше. Поэтому раскол общества на религиозной почве может иметь катастрофические последствия для украинской государственности. Он не защитит государственные интересы, а наоборот им навредит», – считает руководитель депутатской группы «Партия «Відродження».

Он также отметил, что данные законопроекты попирают право на свободу совести и вероисповедания, а также ставят под сомнение соблюдение нашим государством европейских ценностей.