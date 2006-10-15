В Секретариате Президента продолжаются собеседования

В течение 1-1,5 месяцев в Украине Секретариат Президента завершит процедуру назначения на вакантные должности председателей райгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, находясь в Сумской области, сообщил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Наличие сегодня около 50 вакансий в должностях председателей РГА В.БАЛОГА объяснил тем, что после прошлых выборов в органы местного самоуправления многие председатели РГА перешли работать в районные советы и не все освободились сразу от предыдущих должностей.

«Поэтому процесс назначения идет до сего времени. Эта процедура длится около 1,5 месяцев. Но если не заполненных вакансий останется на уровне 5-7%, то считается, что это нормально», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, фактически каждую неделю проходят собеседования. Так, в прошлый четверг были назначены четыре председателя, с которыми встречался Президент, а затем было подписано соответствующее распоряжение.

«Я думаю, максимум через 1-1,5 месяца эта процедура завершится. Но постоянно будет 10-12 вакансий. Это рабочая ситуация», - подчеркнул глава Секретариата.

Также В.БАЛОГА сообщил, что все председатели облгосадминистраций работают и в ближайшее время «абсолютно ничего в кадровых изменениях здесь не предусматривается».

Рассказывая о предложении правительства уволить пять председателей ОГА, В.БАЛОГА сообщил, что Секретариат это предложение принял, получил поручение от Президента, в результате чего в этих пяти регионах работают комиссии. «Комиссии работают в тех пяти регионах, которые назывались в постановлении правительства, так и в других регионах, кстати, совместно с Секретариатом Кабинета Министров Украины», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что Президент, посещая на этой неделе Чернигов, присутствовал на заседании коллегии при председателе Черниговской ОГА, на котором председатель Черниговского облсовета рассказала о прекрасном сотрудничестве между обеими ветвями власти в области. «И сессия областного совета из 90 депутатов 90 голосами поддержала отчет председателя облгосадминистрации. Поэтому я не понимаю, почему расходится мнение Кабмина с мнением органов местного самоуправления. В действительности, так оно не должно происходить. Кто-то из двух органов не компетентен. А кто – выясним», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, недавно Кабмин затронул вопрос о целесообразности пребывания в своих должностях председателей пяти облгосадминистраций: Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия предпринимателей и промышленников). Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано 3 октября 2006 года.

Кабмин предложил образовать рабочую группу с участием специалистов Секретариата Кабинета Министров Украины и Секретариата Президента Украины для изучения целесообразности дальнейшего пребывания в должностях этих губернаторов.