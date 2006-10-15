Крымские нашеукраинцы сменили лидера

В Крымской республиканской организации партии "Народный Союз "Наша Украина"" избран новый председатель - вместо народного депутата Владимира ШКЛЯРА им стал Владимир ЗДЫРКО, ранее работавший руководителем исполнительного комитета крымской парторганизации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на III отчетно-выборной конференции КРО НСНУ, которая состоялась 14 октября в Евпатории.

Вопрос об смене лидера крымских "нашеукраинцев" выносился на партконференцию по инициативе В.ШКЛЯРА. Он объяснил необходимость избрания нового председателя КРО НСНУ тем, что должен сосредоточиться на работе народного депутата и хочет подготовить "к защите докторской диссертации, которая лежит уже полгода".

На конференции также было решение об избрании В.ШКЛЯРА заместителем председателя Крымской организации НСНУ и членом совета парторганизации.

Справка: 65-летний В.ЗДЫРКО работал в Крымском обкоме комсомола, в областной организации общества "Знание", в Совете министров АРК. В НСНУ находится со дня основания партии.