Ющенко станет фактическим главой НСНУ

Председатель исполкома партии „Народный Союз „Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен сложить полномочия почетного председателя НСНУ только для того, чтобы стать фактическим лидером партии, то есть исключительно партийным Президентом.

Об этом он заявил в интервью УНИАН во время пребывания в Черновцах, где принимал участие в областной партконференции НСНУ.

„Я убежден, что на съезде партии 21 октября Президент должен возглавить НСНУ, стать реальным лидером и решения должны производиться в партии вместе с Президентом, но теперь лишь через те демократические процедуры, которые нужны партии, рожденной Майданом”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, это должно произойти по причине того, что „изменилась президентская модель на парламентско-президентскую республику, где работают совсем другие политические законы развития и влияния на ситуацию в государстве”. Н.КАТЕРИНЧУК выразил убеждение, что В.ЮЩЕНКО „стал теперь одним из политических игроков и уже роль арбитра, к сожалению, ему просто не позволит выполнять сокращенные Конституцией полномочия”.

“Без политической партии Президент останется вне политического процесса. Он останется как институт Президента, у которого сегодня достаточно небольшие полномочия для того, чтобы влиять на ситуацию в стране и выполнять свою избирательную программу „10 шагов навстречу людям”, - отметил народный депутат.