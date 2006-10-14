Митинг в Ровно просит присвоить ”Героя Украины” Симону Петлюре

Свыше полутора тысяч участников митинга на центральной площади Ровно приняли обращение к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО с просьбой перенести День защитника Отчизны с 23 февраля на 14 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, свое требование они аргументировали тем, что именно на эту дату приходится День украинского казачества и создания на территории Ровенской области в 1942 году Украинской Повстанческой Армии. Кроме того, в обращении к Президенту Украины содержится требование признать борцами за независимость Украины всех, кто добывал ее в борьбе с оружием в руках в ХХ веке.

Жители края также внесли В.ЮЩЕНКО конкретные предложения относительно присвоения почетных званий «Герой Украины»: они просят, чтобы это звание было присвоено (посмертно) первому организатору и командиру УПА «Полесская Сечь» Тарасу Бульбе-Боровцу и голове Директории, главному атаману войск УНР Симону Петлюре.

На митинге также было принято заявление «Нет – бандитской власти!». В ней отмечается то, что к власти в области опять пришли “вчерашние, прикрывающие преступления кучмовского режима”. Заявление принято по инициативе областной организации Украинской народной партии. На митинге выступил председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.