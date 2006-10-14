Милиция задержала нескольких правонарушителей в центре Киева

Милиция задержала еще троих правонарушителей возле здания Министерства агрополитики в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, среди задержанных – двое представителей УНА-УНСО и один представитель КПУ.

Кроме того, группа в составе около 10 человек бросила петарду возле станции метро «Крещатик» на входе в магазин «Эльдорадо». Некоторые из этих людей были задержаны.