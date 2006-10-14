Катеринчук: руководство НСНУ хочет меня убрать

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК считает, что дискредитационная кампания против него связана с намерением отстранить его от обязанностей председателя исполкома «Народного Союза Наша Украина» в преддверии съезда партии (состоится 21 октября).

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

«Само появление таких заявлений со стороны МОКРИДИ (руководитель информационного управления НСНУ Татьяна МОКРИДИ - УНИАН) означает начало кампании против КАТЕРИНЧУКА. Перед съездом НСНУ руководство партии хочет убрать меня с поста главы исполкома, а может и вообще исключить из партии», – считает депутат.

При этом Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что данное стремление обусловлено его позицией как ярого противника переговоров с антикризисной коалицией и Партией регионов. По словам депутата, именно это было причиной частой критики со стороны руководства партии в его адрес, а также в адрес членов фракции «Наша Украина», разделяющих такую позицию.

«Теперь, когда переговоры о создании широкой коалиции провалились, а фракция «Наша Украина» перешла в оппозицию, мое присутствие в партии для ее руководства как бельмо в глазу, как напоминание о непоследовательности их позиции. Они боятся, что перед съездом НСНУ часть партийцев поддержит меня, а это помешает их контролю над партией», – сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

В этой связи он отметил, что таким образом руководство партии пытается получить «большинство, которое молчит, и которое готово колебаться «вместе с генеральной линией партии».

В тоже время Н.КАТЕРИНЧУК опроверг информацию о финансовых трудностях, возникших в НСНУ, и о закрытии региональных офисов партии, отметив при этом наличие определенных трудностей, «которые решаются».

Н.КАТЕРИНЧУК добавил, что в случае непотверждения Т.МОКРИДИ своих заявлений он намерен подать в суд за умышленное распространение неправдивой информации.

Как сообщал УНИАН, 13 октября руководитель информационного управления “Нашей Украины” Т.МОКРИДИ заявила о начале информационной атаки против партии в канун съезда “Народного Союза Наша Украина”.

Т.МОКРИДИ не исключила, что источник этой атаки находится внутри партии. Так она прокомментировала УНИАН заявление директора агентства ”Мартин групп” Тараса БЕРЕЗОВЦА офинансовом кризисе в НСНУ, сделанное, в частности, после встречи с Н.КАТЕРИНЧУКОМ.