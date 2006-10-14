В Крыму счет осквернения памятников 1:1

В Симферополе неизвестные облили красной краской закладной камень, на месте которого Крымский республиканский комитет Коммунистической партии Украины намерен в ближайшее время установить памятник "жертвам ОУН-УПА".

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел вчера, накануне 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Сегодня утром крымские коммунисты закрыли камень полотнищем и положили на него букеты гвоздик.

На митинге против УПА первый секретарь Крымского рескома КПУ, народный депутат Леонид ГРАЧ сказал, что после заявления коммунистов о намерении поставить памятник жертвам ОУН-УПА было много "воя от национал-радикалов разных мастей", а теперь "сволота, которая порождена националюгами" надругалась над закладным камнем.

В прошлом году неизвестные украли у крымских коммунистов закладной камень. Члены КПУ, возмущенные произошедшим, привезли на площадь глыбу, размеры и вес которой в несколько раз превышали первый вариант закладного камня.

Кроме того, сегодня ночью красной краской был облит находящийся в нескольких метрах от закладного камня памятник правозащитнику, в частности защитнику прав крымских татар в СССР, генералу Петру Григоренко (на фото).