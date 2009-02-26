Балога предупредил Черновецкого: никаких фокусов

В рабочем графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на следующую неделю запланировано проведение специального совещания, на котором предусматривается заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации, председателей районных госадминистраций относительно состояния дел в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам главы президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ, В.ЮЩЕНКО потребовал критического и всестороннего анализа процессов в экономической, социальной и политической жизни Киева. Глава государства хочет лично услышать от столичной власти заключения относительно выполнения ею бюджета, финансирования программ жизнедеятельности мегаполиса, развития инфраструктуры города, взаимоотношений с малым и средним бизнесом. Будет заслушано обоснование последних инициатив КГГА по введению новых местных налогов и сборов, которые вызвали резкий негативный резонанс у киевлян.

В.БАЛОГА отметил, что разговор по всему комплексу вопросов функционирования Киева как столицы будет беспристрастным, принципиальным и жестким. Именно на откровенный, профессиональный диалог по актуальным проблемам столицы и рассчитывает Президент. В.ЮЩЕНКО настроен на откровенный разговор, участники которого будут оперировать не эмоциями или фантазиями, а конкретными цифрами и фактами, раскрывающими реальное положение, в котором находится Киев, заметил В.БАЛОГА.

«Никакого популизма, прожектерства, проповедей и лирики - только язык аргументов. Глава государства готов дать четкую оценку состоянию дел в столице. Предостерегаю городскую власть от попыток организовать псевдомитинги о псевдоподдержке, такие фокусы здесь не производят никакого впечатления. К участию в совещании, вероятно, будут приглашены руководители правоохранительных и контролирующих органов, ведь Киев по количеству публикаций в СМИ о злоупотреблениях и коррупции держит печальное первенство в Украине. По итогам этой встречи у Президента, не исключено, будут приняты адекватные решения только с одной целью – помочь столице избавиться от проблемных зон», – подчеркнул глава Секретариата Президента Украины.