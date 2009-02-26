Тейлор объяснил, зачем послы стран G-7 просили Ющенко о встрече

Послы стран G-7 уверены, что Президент Украины, премьер-министр и парламент должны проводить общую эффективную политику по выведению страны из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с послами стран G-7 (Большой семерки).

Он подчеркнул, что послы попросили об этой встрече, чтобы выразить свое виденье относительно важности возобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«По нашему мнению Президент, премьер-министр, Верховная Рада должны работать вместе, чтобы воплощать эффективную политику, которая даст возможность сотрудничать с МВФ, что даст, в свою очередь, возможность пройти через кризис и вывести из него страну», - сказал В.ТЕЙЛОР.