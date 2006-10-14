Президент призывает беречь и приумножать Соборную Украину

Беречь и преумножать Соборную Украину призвал сегодня всех соотечественников Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время посещения Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, во время знакомства с ходом реставрационных работ Свято-Троицкой церкви в селе Пустовийтовка Роменского района Президент поблагодарил причастных к ее восстановлению людей, а также, обращаясь к Патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету сказал, что для него и его семьи «большая честь - быть на этой святой земле».

Согласно материалам исторических исследований, инициатором сооружения церкви был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, а дата 25 мая 1773 года считается началом строительства. Церковь возводили лучшие мастера, о чем свидетельствуют обработка древесины, закладки сруба и тому подобное. Это было эстетически совершенное и высококачественное сооружение, одно из самых величественных на Левобережной Украине. Восстановление Свято-Троицкой церкви началось в 2001 году и продолжается в настоящее время. Иконостас этой церкви был приобретен на средства семьи В.ЮЩЕНКО.

Обращаясь к общине села Пустовийтовка, В.ЮЩЕНКО призвал помнить «святость того, что сделал Петр Калнышевский, ведь его жизненный путь учит любить свой край, носить в себе любовь к Украине». При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что «эта любовь не должна быть пафосной».

Президент высказался за то, чтобы славную историю Пустовийтовки и Петра Калнышевского знали миллионы людей. «Лишь через духовность и нравственность мы сможем по-настоящему любить землю, на которой живем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент передал в дар Свято-Троицкой церкви икону, «которая символизирует стремление к духовному единству».

В свою очередь, владыка Филарет сказал, что эта икона с изображением Иисуса Христа займет почетное место в храме, а все прихожане всегда будут помнить, что этот дар сделал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Сумской облгосадминистрации, восстановление Свято-Троицкой церкви началось в 2001 году, и по состоянию на 1 октября 2006 года здесь освоено 2 млн. 147 тыс. грн. на реставрационные работы, остаток сметной стоимости составляет 1 млн. 405 тыс. грн.

На сегодняшний день завершены строительные работы притворной и алтарной частей церкви, установлены кресты на них, закончен монтаж сруба центральной части.

По рекомендации научных работников, внешнее дощатое покрытие церкви необходимо выполнять не ранее чем через год с момента монтажа сруба, поэтому часть работ перенесена на 2007 год.

Президент, члены его семьи, а также сопровождающие лица приняли участие в молебне за Украину, который во дворе Свято-Троицкой церкви отслужил владыка Филарет.