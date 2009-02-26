Ющенко уверяет мир, что завтра они с Тимошенко договорятся

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что завтра ему удастся совместно с премьер-министром и руководителем парламента выработать согласованную позицию относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

По словам В.ЮЩЕНКО, на завтрашнее утро запланировано совещание с руководителем правительства, председателем ВР и руководителем Национального банка, на котором будут обсуждаться несогласованные позиции и происходить поиск компромисса для того, чтобы Украина могла выйти с единой консолидированной политикой относительно сотрудничества с МВФ.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сейчас завершается работа над совместным письмом Президента, премьер-министра и председателя ВР к МВФ.

«Мы проработали письмо намерений к МВФ вместе с премьер-министром и председателем ВР. Думаю, что сегодня-завтра этот документ будет доработан», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что от того, возобновит ли Украина сотрудничество с МВФ, зависит - сможет ли она преодолеть кризис.

По его словам, воплощение программы МВФ даст возможность Украине начать сотрудничество с другими международными финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк, а также другим странам, в частности ЕС и США.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня «МВФ допускает большую эластичность во взглядах», в том числе и относительно показателей дефицита бюджета Украины.

«Это дает надежду, что переговоры завершатся успешно», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что этот диалог с МВФ ничто не может заменить.

Он напомнил, что для того, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ, необходимо внести изменения в бюджет и принять вторую часть антикризисного пакета.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

«Премьер-министр инициирует подписание совместной декларации в адрес руководства Международного валютного фонда, в которой мы сообщаем о том, что мы готовы полностью к сотрудничеству, предпринимаем предварительные шаги по программе экономических реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает целесообразным, чтобы под совместной декларацией поставили свои подписи председатель ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, исполняющий обязанности председателя Нацбанка Украины и исполняющий обязанности министра финансов Украины.