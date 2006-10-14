В Симферополе прошли митинги сторонников и противников УПА

Сегодня в Симферополе прошли акции как против признания Украинской повстанческой армии участницей освободительного движения, так и в поддержку воинов УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, акцию против УПА под лозунгом "Наш ответ бандеровскому сборищу в Киеве" устроили представители Компартии Украины и Союза советских офицеров Крыма. В митинге, который проходил под флагами России и КПУ, приняли участие около 300 человек - преимущественно пожилые люди. Митинг начался под бой барабанов и песню "Священная война". Митингующие периодически скандировали: "Нет фашизму!", "Националистам позор!", "Фашизм не пройдет!".

Крымские коммунисты в эмоциональной форме, иногда нецензурно, высказывались против воинов УПА.

Один из выступающих - член КПУ, лидер Союза советских офицеров Крыма Сергей НИКУЛИН заявил, что воины УПА могут пройти по Крещатику, но только как "военнопленные" под охраной советских воинов.

В свою очередь лидер крымских коммунистов, народный депутат Леонид ГРАЧ сказал на митинге, что КПУ твердо заявляет о своем "невосприятии ОУН-УПА, национализма, ющенковизма как таковых". Как заявил Л.ГРАЧ, крымские коммунисты проводят свой митинг в знак солидарности с теми, кто протестует сегодня в Украине против УПА.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, сказано: "Предупреждаем "оранжевые" власти Украины о недопустимости раздувания национализма и антироссийской истерии".

Между тем крымские активисты Конгресса украинских националистов провели акцию в честь 64-летней годовщины создания УПА. В митинге, который проходил перед памятником Тарасу Шевченко, приняли участие 30 человек. Они держали в руках государственные флаги Украины и знамена КУН. На акции КУН правоохранителей было в несколько раз больше, чем самих участников митинга.

Митингующие заявили, что воины ОУН действовали не только в Западной Украине, но и Крыму (в Керчи и Джанкое), однако "советская история умалчивала эти факты". Активисты КУН подвергли критике "коммуно-массонские акции", а также "бело-синее" большинство в парламентах Украины и Крыма. Митинг закончился возложением цветов к памятнику Кобзарю и исполнением Гимна Украины.