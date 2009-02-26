Ющенко поздравил Любомира Гузара с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил предстоятеля Украинской греко-католической церкви, Верховного архиепископа Киево-Галицкого Любомира кардинала ГУЗАРА с днем рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“Глубоко уважаю Вас за неустанный подвижнический труд во имя славы Божьей, добра верных Украинской греко-католической церкви и всего нашего народа”, - говорится в поздравлении.

Президент пожелал “пусть милостивый Господь дарует Вам силы в служении архипастыря, пусть вера и мудрость и в дальнейшем помогают Вам утверждать христианскую любовь, милосердие, мир и согласие в обществе”.

“Желаю крепкого здоровья, счастья и Божьей ласки на многие и благие лета”, - говорится в поздравлении главы государства в адрес предстоятеля Украинской греко-католической церкви.