Из 1290 живых ветеранов УПА в празднике смогли принять участие 200

В Ивано-Франковской области власти и общественность чествовали ветеранов Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Вечевом майдане Ивано-Франковска состоялось народное вече по случаю 64-й годовщины образования УПА, в котором приняли участие ветераны УПА из всех районов и городов области, руководители облгосадминистрации и областного совета, городской власти, молодежь, общественность.

Участники вече с одобрением восприняли сообщение о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен выдать указ о признании ветеранов УПА на государственном уровне.

Представители местной власти заявляли о своей обязанности перед ветеранами – утвердить эту историческую справедливость и на государственном уровне признать их борцами за волю Украины.

По словам председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Романа ТКАЧА, ветеранам не нужна экономическая реабилитация. «Должно быть политическое признание», - отметил он и выразил уверенность, что Президент в ближайшее время сделает этот исторический шаг примирения.

После вече ветераны и общественность прошли торжественным маршем по улицам города и возложили венки и цветы к барельефам Евгения Коновальца, Степана Бандеры, памятникам Вячеславу Чорновилу и Ивану Франко.

В мемориальном сквере возле символического Креста – памятника воинам УПА священники отслужили поминальную панихиду.

В областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко состоялся концерт мастеров искусств.

На Прикарпатьи в настоящее время проживает 1290 ветеранов УПА. В мероприятиях по состоянию здоровья смогли принять участие около 200 человек.