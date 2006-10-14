Из 1290 живых ветеранов УПА в празднике смогли принять участие 200
Состоялись торжества в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковской области власти и общественность чествовали ветеранов Украинской повстанческой армии.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Вечевом майдане Ивано-Франковска состоялось народное вече по случаю 64-й годовщины образования УПА, в котором приняли участие ветераны УПА из всех районов и городов области, руководители облгосадминистрации и областного совета, городской власти, молодежь, общественность.
Участники вече с одобрением восприняли сообщение о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен выдать указ о признании ветеранов УПА на государственном уровне.
Представители местной власти заявляли о своей обязанности перед ветеранами – утвердить эту историческую справедливость и на государственном уровне признать их борцами за волю Украины.
По словам председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Романа ТКАЧА, ветеранам не нужна экономическая реабилитация. «Должно быть политическое признание», - отметил он и выразил уверенность, что Президент в ближайшее время сделает этот исторический шаг примирения.
После вече ветераны и общественность прошли торжественным маршем по улицам города и возложили венки и цветы к барельефам Евгения Коновальца, Степана Бандеры, памятникам Вячеславу Чорновилу и Ивану Франко.
В мемориальном сквере возле символического Креста – памятника воинам УПА священники отслужили поминальную панихиду.
В областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко состоялся концерт мастеров искусств.
На Прикарпатьи в настоящее время проживает 1290 ветеранов УПА. В мероприятиях по состоянию здоровья смогли принять участие около 200 человек.