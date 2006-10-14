Украина через два месяца направит военных медиков в Ливан и Афганистан

Министерство обороны Украины планирует на протяжении двух месяцев направить военных медиков в Ливан и Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Что касается нашего участия в миротворческих операциях, речь идет о Ливане и Афганистане. И там, и там есть серьезный запрос на военных медиков, причем уровень наших (медиков) считается среди других государств достаточно высоким», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что в Ливане рассматривается участие медиков в двух операциях, в том числе участие в составе полевого госпиталя бельгийской армии, где планируется задействовать 10, а, возможно, и больше военных медиков. По словам министра, этот вопрос он недавно обсуждал с начальником Генштаба армии Бельгии.

Кроме того, сообщил А.ГРИЦЕНКО, планируется участие украинских медиков в составе итальянского подразделения в аэромобильных командах, которые обеспечивают эвакуацию и оказание первой медицинской помощи. Этот вопрос обсуждал начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО во время недавнего визита в Италию.

По словам министра, также рассматривается вопрос направления украинских военных медиков в Афганистан в составе литовского контингента.

«И там, и там мы, скорее всего, дадим положительный ответ», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Решение об этом, поскольку речь идет не о контингенте, а о персонале, будет принимать Президент Украины», - сказал он.

По его словам, решение уже готовится и прошло уровень Минобороны и Министерства иностранных дел, а после рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет представлено Президенту для окончательного принятия.

«Я думаю, что эта работа займет около двух месяцев», - добавил А.ГРИЦЕНКО.