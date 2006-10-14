В Киеве милиция задержала 10 сторонников ПСПУ
12:49, 14 октября 2006Политика
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пытавшихся прорвать кордон милиции
Сегодня в Киеве около 11.00 в районе Бессарабской площади за нарушение правопорядка сотрудники милиции задержали 10 сторонников ПСПУ.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, задержанные лица учинили драку, пытаясь прорваться через кордон милиции на Крещатик.
Все задержанные доставлены для выяснения причин и обстоятельств инцидента в райотдел милиции.
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