В Киеве представители ПСПУ пытались прорвать кордон милиции на Крещатике возле Бессарабской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 сторонников ПСПУ проводят митинг в районе Бессарабской площади.

Лидеры ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО и Владимир МАРЧЕНКО, выступая на митинге, призвали своих сторонников во что бы то ни стало не допустить марша ветеранов Украинской повстанческой армии на Крещатике.

После этого несколько сторонников ПСПУ устроили стычку с милиционерами, которые выстроились на Крещатике. При этом они перевернули несколько металлических щитов, которыми перегорожена улица, а также распылили неизвестное вещество, похожее на слезоточивый газ.

Стычка была кратковременной, и работники милиции не позволили сторонникам ПСПУ прорваться на Крещатик.

В то же время на Крещатике возле Майдана Незалежности продолжается митинг сторонников КПУ. Сейчас в нем принимают участие около 150 человек.

Кроме коммунистов, в митинге принимают участие сторонники общества «Русь» и Православного братства, молодежной организации «Прорыв».

Выступая на митинге, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО и народный депутат от КПУ Екатерина САМОЙЛИК также выразили готовность не допустить марша ветеранов УПА на Крещатике.