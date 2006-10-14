Ющенко поздравляет с Днем украинского казачества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников по случаю Дня украинского казачества.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, в приветствии говорится: “Свободолюбивый дух стал символом нашего народа. Убежден, потомки славных традиций украинского рыцарства осознают себя наследниками великого казацкого государства, его достойными гражданами.

Символично, что этот день мы отмечаем 14 октября, в праздник Покрова Пречистой Богородицы – берегини Украинского казачества. Ведь во все времена казаки с оружием в руках защищали православную веру и украинскую государственность. Они всегда были защитниками национальных традиций и духовных ценностей своего народа и больше все хотели свободы и независимости. Войско запорожское первым в Европе создало могучую демократическую республику. Первую в мире Конституцию ввело Гетманское государство”.

“Сегодня Украинское казачество – от Донецка до Прикарпатья, Крыма и Сум, Черкасс и Киева – достойно утверждает, развивает и отстаивает национальную идею, способствует защите политических, экономических, культурных и исторических достижений нашего народа. Сегодня вы активно участвуете в современном процессе создания государства, всячески содействуете духовному развитию нации, ее физическому здоровью и высокой нравственности.

Желаю всем вам рыцарской доблести, веры и воодушевления на пути утверждения государственности и консолидации украинского общества”, отмечает В.ЮЩЕНКО.