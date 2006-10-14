На Майдане в митинге к 64-летию УПА участвуют около 300 человек

Сегодня утром в 10.00 в Киеве на Майдане Незалежности начался митинг, посвященный 64-й годовщине создания Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 300 человек, преимущественно, молодые люди. Над ними реют флаги Всеукраинского объединения «Свобода» и УНА-УНСО.

На Софийской площади собралось около 100 представителей Всеукраинского объединения офицеров, а также представители Украинского казачества.

Как сообщал УНИАН, около 4 тысяч сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины будут обеспечивать охрану правопорядка в центре Киева во время празднования годовщины УПА.