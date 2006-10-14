Сторонники КПУ на Крещатике проводят митинг против признания УПА

Около 70 сторонников КПУ на Крещатике в Киеве между Европейской площадью и Майданом Незалежности проводят митинг против признания Украинской повстанческой армии участницей освободительного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат красные флаги, а также лозунги с надписями «Фашизм не пройдет!».

На митинге выступают коммунисты, основной лейтмотив выступлений: члены ОУН УПА - преступники, и нынешняя власть ни в коем случае не должна признавать их участниками национально-освободительного движения.

Никого из лидеров КПУ среди участников мероприятия нет.

Участок, на котором происходит митинг, полностью окружает милиция, в частности, Крещатик в сторону Майдана Незалежности перекрыт кордоном милиции и металлическими заграждениями.

Как сообщал УНИАН, официальной темой коммунистического митинга должно было стать чествование 60-й годовщины завершения в Нюрнберге Международного военного трибунала.