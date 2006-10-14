Сегодня Президент успеет и на Восток, и на Запад

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Сумскую область.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Сумскую облгосадминистрацию, в селе Пустовитовка Роменского района В.ЮЩЕНКО примет участие в молебне за Украину, ознакомится с ходом работ по восстановлению Свято-Троицкой церкви, возложит цветы к памятнику Петру Калнышевскому и примет участие в открытии музея последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Затем Президент примет участие в открытии нового здания Недригайловской центральной районной больницы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО побывает в родном селе Хоружевка Недригайловского района, где осмотрит малокомплектный детский дом для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также предусматривается, что Президент проведет рабочее совещание с руководителями области и силовых структур Сумской области.

В тот же день, как ожидается, Президент из Сум отбудет в Ивано-Франковск.