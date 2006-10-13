Наша Украина: про НАТО или хорошо, или ничего

“Наша Украина” планирует начать мощную информационную кампанию о преимуществах членства Украины в НАТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина".

Как заявил первый заместитель председателя Центрисполкома партии Игорь ЖДАНОВ, “НАТО, евроинтеграция - темы, которые являются приоритетными для “Нашей Украины”, будем поднимать их на свой флаг, и объяснять это людям”.

По его словам, “особое значение приобрел внешний курс государства после визита премьера в Брюссель, где он забыл о своей подписи под Универсалом национального единства”.

“Премьер, судя по всему, не понимает, что означает план членства Украины в НАТО. Ведь это – европейские стандарты жизни, в частности заработная плата, стипендия и развитие Украины в целом, - отметил И.ЖДАНОВ. - Визит в Брюссель стал несданным экзаменом ЯНУКОВИЧА на Рижском саммите Альянса”.

“Наша Украина” будет выполнять обещания ЮЩЕНКО и не позволит премьеру направить внешний курс государства в другом направлении. Нашеукраинцы планируют развернуть мощную информационную компанию, чтобы каждый украинец понимал, что НАТО – это, в первую очередь, европейский уровень жизни, а не участие в военных действиях, как это пытается насадить ВИТРЕНКО”, - отметил И.ЖДАНОВ.