Луценко: милиция не пустит на Крещатик ни УПА, ни коммунистов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает участников акций 14 октября во время празднования очередной годовщины Украинской повстанческой армии придерживаться решения Шевченковского суда города Киева.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сегодня Шевченковский суд удовлетворил обращение Киевской городской государственной администрации об ограничении проведения массовых акций в центре столицы 14 октября.

Министр рассказал, что, по сведениям милиции, в столицу прибывают не только политические активисты, но их молодежные, радикальные организации. В частности, приезжают представители Евразийского конгресса молодежи, подтягивается "Прорыв", с другой стороны - УНСО и партия "Свобода". В рядах этих сил, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, есть достаточно «горячих голов». «Естественно, мы отслеживаем всю эту ситуацию и будем адекватно действовать. Но тут хотел бы сразу предупредить: мы не будем приставлять милиционеров к каждому демонстранту. Если кто-то хочет затеять драку, он, конечно, сможет это сделать, но единственное, что я могу гарантировать, что с любой стороны инициатор такой драки будет обязательно задержан», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на протяжении этой недели он общался с обеими оппонирующими сторонами. «Переговорил и по телефону, и очно и с представителями правых сил, и с представителями левых сил. В этих беседах я говорил им следующее: весь вопрос 14 числа заключается в одном - какую традицию на этот день мы заложим на перспективу. В прошлом году в этот день был экспромт по поводу возможного празднования УПА, и экспромт по поводу недопущения марша УПА со стороны, соответственно, правых и левых сил. Этот экспромт вылился в противостояние с некоторыми элементами хулиганства, по которым были возбуждены уголовные», - подчеркнул министр.

Ю.ЛУЦЕКО обращается к сознательности и правых, и левых сил не закладывать в традицию празднования «традицию мордобоя на Крещатике», а все таки заложить традицию защиты своих политических убеждений. Он напомнил, что правым предложено пойти на Софийскую площадь, которая связана с созданием украинского войска. «В те времена на Майдане было козье болото и нечего им там делать, собственно, если мы говорим об исторических параллелях», - добавил министр. Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что на этой площади есть ряд исторических памятников так или иначе связанных с украинским козачеством, войском и т.п.

«И есть возможность абсолютно красиво отпраздновать и продемонстрировать свои политические убеждения», - подчеркнул он.

По мнению министра, в это время представители левых сил возле Арки Дружбы народов могут высказать свою политическую позицию по отношению к УПА.

«И тогда мы заложим на перспективу для украинской традиции 14 октября мирное демонстрирование своих убеждений, не отдавая никому центральной площади, которая превратиться в площадь мордобоя", - убежден Ю.ЛУЦЕНКО.

«Это предложение я высказал обеим сторонам. Сегодня суд уже де-факто, де-юре подтвердил такую же позицию, с которой надо считаться обеим сторонам. То есть это уже не предложения, а факт, решение, которое надо выполнять. Милиция сегодня имеет все возможности обеспечить столько сил, сколько надо для выполнения суда», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он просит каждую из сторон удовлетвориться тем, что Крещатик остается для всех украинцев, а возможность демонстрировать свои, во многих случаях противоположные, политические убеждения надо в разных местах. «Поэтому можно предупредить о том, что все, кто попытается создать провокации, будут отвечать согласно украинскому законодательству за организованное хулиганство, начиная от трех и выше лет», - подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщалось ранее, 14 октября около 4 тыс. сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины будут обеспечивать охрану правопорядка в центре Киева во время празднования годовщины УПА.

15 октября прошлого года во время проведения такого мероприятия левые и радикальные силы устроили драку с представителями правых политических организаций и фактически сорвали Марш УПА.